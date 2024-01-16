Liliana Tanoesoedibjo : Partai Perindo Menyiapkan Diri dengan Sangat Masif Hadapi Pemilu 2024

Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo memberi keterangan pers di sela bazar murah dan cek kesehatan gratis digelar Partai Perindo di Pejaten Timur, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Partai Perindo menyiapkan diri dengan masif untuk menghadapi Pemilu 2024. Para calon legislatif (caleg) dari partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu pun diminta turun ke akar rumput.

"Persiapannya kami mempersiapkan dengan sangat masif karena semua caleg-calegnya harus turun," terang Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana T Tanoesoedibjo saat ditemui usai acara bazar murah dan cek kesehatan gratis di lawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu 14 Januari 2024.

Dengan turun ke rakyat, Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo itu pun para calon wakil rakyat bisa menyerap aspirasi dan dekat dengan rakyat. Kendati demikian, ia merasa, rakyat bisa tahu bahwa Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu peduli.

"Dengan kita turun kita bisa bersentuhan dengan masyarakat dan kita bisa langsung ke masyarakat supaya tahu masyarakat tahu bahwa kita peduli dengan masyarakat," terang Liliana.