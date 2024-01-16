Sambut Kampanye Terbuka, Ganjar Pranowo: Tertib Aturan karena Kita Bukan Penakut!

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menemui para relawan dan simpatisan pendukung di Pekalongan, Jawa Tengah. Pertemuan pada Selasa siang ini (16/1/2024) diagendakan oleh Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud yang terdiri dari caleg partai koalisi dan relawan se-Kabupaten Pekalongan.

Ganjar dengan semangat berapi-api mengajak para pendukungnya untuk gegap gempita menyambut tahalan masa kampanye terbuka. Dia berpesan kepada relawan dan simpatisan untuk tetap tertib mematuhi aturan karena pendukung Ganjar-Mahfud bukan penakut.

"Kita bukan penakut, kita pemberani. Kita akan terus bergerak bersama, disiplin, ikuti ketentuan, punya nyali dan kita siap berkeringat untuk rakyat," kata Ganjar saat sambutan di podium ketika berhadapan dengan para pendukungnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyerukan untuk tidak gentar menghadapi tekanan dan intimidasi ketika berkampanye secara terbuka. Ia mengatakan, jika tetap mematuhi aturan namun masih ditekan, maka jangan takut dan terus jalan sesuai aturan.

"Tertib penting untuk mengikuti aturan, itulah Ganjar-Mahfud. Kalau kita sudah tertib ikut aturan, kita sudah disiplin, masih dilarang-larang, tabrak," tegas Ganjar kepada pendukungnya.