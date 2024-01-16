Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Maruarar Sirait Keluar PDIP Ingin Ikuti Jokowi, Reaksi Istana Mengejutkan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:31 WIB
JAKARTA Maruarar Sirait memutuskan keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perpisahan Maruarar dirinya ucapkan pada akun instagramnya dengan menampilkan foto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui Maruarar sempat bertemu dengan Presiden Jokowi sebelum pamit dari PDIP.

"Itu kan di fotonya bang Ara, coba tanya bang Ara saja," kata Ari di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Ari mengatakan bahwa sikap politik yang diambil oleh Maruarar merupakan kehendak pribadi. Menurutnya, tindakan Ara tidak ada sangkut-pautnya dengan Presiden Jokowi.

"Apa pun sikap politik yang diambil bang Ara itu adalah sikap politik pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan presiden," kata Ari.

Sementara terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP, Ari menyebut hingga saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja.

"Ya sampai saat ini belum ada apa-apa kan? tidak ada pernyataan dari presiden maupun dari PDIP soal itu. jadi baik-baik aja lah," tutup Ari.

