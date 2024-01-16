Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Saksi Gazalba Saleh, KPK Panggil Pengacara Soesilo Aribowo

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:43 WIB
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengacara Soesilo Aribowo, Selasa (16/1/2024). Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Gazalba Saleh.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pemeriksaan tersebut dalam kapasitas Soesilo sebagai saksi.

"Hari ini (16/1) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Soesilo Aribowo (pengacara)," kata Ali melalui keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Ali belum menjelaskan keterkaitan Soesilo dalam perkara tersebut. Pun termasuk informasi apa yang akan digali dari yan bersangkutan.

Sebagaimana diketahui, KPK menahan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS), Kamis (30/11/2023). Lembaga antirasuah mengenakan pasal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Gazalba.

Ma Gazalba Saleh KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179809//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VEZN_large.jpg
KPK Periksa Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono di Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179688//kasus_korupsi_kemnaker-y5C2_large.jpg
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin Oknum Kemnaker dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179670//whoosh-5qYk_large.png
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179631//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-dVxR_large.jpg
Kasus Dugaan Mark-up Proyek Whoosh, KPK: Penyelidikan Dimulai sejak Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179616//kpk_telusuri_dugaan_mark_up_proyek_whoosh-zkKf_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Mark-up Proyek Whoosh: Sudah Tahap Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179600//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nQiO_large.jpg
KPK Hentikan Penyelidikan Lahan Sumber Waras: Pengadaan Sesuai Prosedur
