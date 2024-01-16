Jadi Saksi Gazalba Saleh, KPK Panggil Pengacara Soesilo Aribowo

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengacara Soesilo Aribowo, Selasa (16/1/2024). Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Gazalba Saleh.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pemeriksaan tersebut dalam kapasitas Soesilo sebagai saksi.

"Hari ini (16/1) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Soesilo Aribowo (pengacara)," kata Ali melalui keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Ali belum menjelaskan keterkaitan Soesilo dalam perkara tersebut. Pun termasuk informasi apa yang akan digali dari yan bersangkutan.

Sebagaimana diketahui, KPK menahan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS), Kamis (30/11/2023). Lembaga antirasuah mengenakan pasal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Gazalba.