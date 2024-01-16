Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Diretas Selama 2 Jam, Akun Instagram Mahfud MD Kembali Pulih

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:58 WIB
Sempat Diretas Selama 2 Jam, Akun Instagram Mahfud MD Kembali Pulih
Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Akun Instagram Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), sekaligus calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, kembali pulih setelah diretas selama kurang lebih 2 jam.

Staf Khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary, mengatakan akun Instagram Mahfud MD, @mohmahfudmd, telah kembali dikendalilan oleh tim pengelola, sekitar pukul 18.00 WIB.

"Account secured, sudah kita kendalikan lagi," kata Rizal melalui pesan singkat, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya, Rizal sempat mengumumkan akun Instagram Mahfud MD diretas oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Menurut dia, situasi ini terhadi sejak Selasa (16/1/2024) siang dan upaya pemulihan sedang dilakukan.

"Segala post dan direct message dari akun tersebut bukanlah dari Bapak Mahfud MD tapi dari pihak lain di luar pengelola," kata Rizal, dalam pesan singkat, Selasa (16/1/2024).

Dugaan mengenai akun Instagram Mahfud MD yang diretas muncul seiring unggahan video singkat yang menunjukkan personel tentara Israel sedang bermain bola yang dioper secara estafet.

Video yang diunggah sekitar pukul 16.00 WIB itu diberi keterangan dengan tulisan bahasa Ibrani yang artinya "Tuhan di atasku, siapa yang bisa mengendalikanku?".

Hal itu membuat netizen Indonesia berbondong-bondong memberi komentar di unggahan video tersebut. Beberapa Netizen yang ikut berkomentar bahkan sudah terverifikasi akunnya.

Halaman:
1 2
      
