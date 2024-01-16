Relawan Ganjar-Mahfud SIGAP Mulai Gerilya Raih Simpati Generasi Muda

JAKARTA - Simpatisan Ganjar Pranowo (SIGAP), menggelar acara Talkshow berjudul “30 Hari Menjelang Pemilihan, Apa Harapan Generasi Muda ?” Guna mendengarkan pandangan-pandangan dari Generasi Muda Indonesia.

Deputi Muda Simpatisan Ganjar Pranowo (SIGAP), Aldi Rizky Agustian mengatakan acara talkshow ini dibuat bedasarkan pengalaman yang ia dapatkan pada saat masa kampanye.

“Karena kita bekerja kan sudah tinggal 30 hari lagi, pas kan Gaungnya 30 hari menjelang pemilihan, kita berfikir apa sih harapan generasi muda, saya bikin tema ini berdasarkan apa yang terjadi di masa kampanye, untuk mengedukasi teman-teman Generasi milenial dalam melihat serta mengantisipasi indikasi-indikasi kecurangan dan lain-lain,” kata Aldi, usai talkshow, di Studio SIGAP di Kiai Maja 31, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Aryo Seno Bagaskoro Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Ganjar Pranowo, Ratu Nabila Kader Perindo, Rika Diana Miki Juru Kampanye Muda Ganjar Pranowo, sebagai pembicara.

Aldi menuturkan, karena pada dasarnya dengan mengundang pembicara dari kalangan Generasi Muda Indonesia harapan SIGAP bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang untuk bisa memilih pasangan Calon 03 Ganjar-Mahfud.

“Saya membuat gaung dengan mengundang anak-anak muda meskipun yang orang tua bisa liat, jadi saya berharap kalau gaungnya itu bisa memberikan impact buat banyak orang,” kata Aldi yang juga seorang pengusaha muda ini.