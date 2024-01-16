Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ganjar-Mahfud SIGAP Mulai Gerilya Raih Simpati Generasi Muda

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:23 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud SIGAP Mulai Gerilya Raih Simpati Generasi Muda
A
A
A

JAKARTA - Simpatisan Ganjar Pranowo (SIGAP), menggelar acara Talkshow berjudul “30 Hari Menjelang Pemilihan, Apa Harapan Generasi Muda ?” Guna mendengarkan pandangan-pandangan dari Generasi Muda Indonesia.

Deputi Muda Simpatisan Ganjar Pranowo (SIGAP), Aldi Rizky Agustian mengatakan acara talkshow ini dibuat bedasarkan pengalaman yang ia dapatkan pada saat masa kampanye.

“Karena kita bekerja kan sudah tinggal 30 hari lagi, pas kan Gaungnya 30 hari menjelang pemilihan, kita berfikir apa sih harapan generasi muda, saya bikin tema ini berdasarkan apa yang terjadi di masa kampanye, untuk mengedukasi teman-teman Generasi milenial dalam melihat serta mengantisipasi indikasi-indikasi kecurangan dan lain-lain,” kata Aldi, usai talkshow, di Studio SIGAP di Kiai Maja 31, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Aryo Seno Bagaskoro Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Ganjar Pranowo, Ratu Nabila Kader Perindo, Rika Diana Miki Juru Kampanye Muda Ganjar Pranowo, sebagai pembicara.

Aldi menuturkan, karena pada dasarnya dengan mengundang pembicara dari kalangan Generasi Muda Indonesia harapan SIGAP bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang untuk bisa memilih pasangan Calon 03 Ganjar-Mahfud.

“Saya membuat gaung dengan mengundang anak-anak muda meskipun yang orang tua bisa liat, jadi saya berharap kalau gaungnya itu bisa memberikan impact buat banyak orang,” kata Aldi yang juga seorang pengusaha muda ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement