Sempat Diretas Oleh Pihak Tak Bertanggung Jawab, Akun Instagram Mahfud MD Kembali Pulih

JAKARTA - Akun Instagram Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam, Mahfud MD kembali pulih usai diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu dibenarkan oleh Staf Khusus Menkopolhukam, Rizal Mustary. Ia mengatakan akun Instagram Mahfud MD, @mohmahfudmd, telah kembali dikendalilan oleh tim pengelola, sekitar pukul 18.00 WIB.

"Account secured, sudah kita kendalikan lagi," kata Rizal melalui pesan singkat, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya, Akun Instagram pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD , @mohmahfudmd, diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Selasa (16/1/2024) siang. Peretas mengunggah video dengan keterangan bertuliskan Bahasa Ibrani.

Video yang diunggah itu memperlihat beberapa anak muda dengan mengenakan seragam seperti militer bermain bola. Bola disundul dari satu orang ke orang lainnya. Sementara di keterangannya berbahasa Ibrani yang berarti 'Tuhan di atasku, siapa yang bisa mengendalikanku?