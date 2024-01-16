Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir di Hulu Musi Rawas Utara, 54.108 Jiwa Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:57 WIB
Banjir di Hulu Musi Rawas Utara, 54.108 Jiwa Terdampak
A
A
A

JAKARTA - Wilayah hulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan, masih terendam banjir. Tinggi muka air bagian hulu sungai mengalami kenaikan. Sebanyak 13.527 KK atau 54.108 jiwa di enam kecamatan terdampak banjir.

Sejauh ini sejumlah desa yang tersebar di enam kecamatan terdampak banjir sejak Kamis (11/1), pekan lalu, pukul 07.00 WIB. Keenam kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Karang Jaya, Rupit, Karang Dapo dan Rawas Ilir.

Sedangkan wilayah yang masih teridentifikasi adanya genangan berada di Kelurahan Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo. "Ketinggian air 1,5 meter. Sedangkan di Kecamatan Rawas Ilir, genangan tertinggi mencapai 3 meter," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan resminya, Selasa (16/1/2024).

Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara mencatat tidak ada korban akibat peristiwa ini.

Sementara itu kerugian tercatat sebagai berikut 13.766 unit rumah terdampak, di antaranya rumah rusak berat 8 unit, 2 lainnya hanyut dan rusak ringan 229 unit. Kerugian infrastrutkur yang terendam mencakup jalan, fasilitas pendidikan 36 unit, kesehatan 41, kantor 62 dan irigasi 97. Ditambah lagi, jembatan gantung rusak berat 6 unit dan rusak ringan 1.

Selain infrastruktur, banjir juga menyasar kerugian aset warga pada sektor perikanan dan peternakan. Pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemutakhiran data terdampak dan kerugian.

Hingga akhir pekan ini, Kabupaten Musi Rawas Utara masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau warga dan pemerintah daerah untuk tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi dampak atau bahaya susulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179843//banjir-C6Ft_large.jpg
Tanggul Jebol, Ribuan Warga Cisolok Sukabumi Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179793//illustrasi_banjir-ETkg_large.jpg
Banjir Ciliwung Mulai Surut, 9 RT di Bidara Cina dan Kampung Melayu Masih Tergenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179788//longsor_di_bondongan_bogor-klLz_large.jpg
Longsor di Bondongan Bogor, Belasan Rumah Rusak Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179754//banjir-4sjv_large.jpg
Update Banjir Jakarta: 19 RT di Jaksel dan Jaktim Masih Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179738//banjir-IQ1W_large.jpg
Warga Pejaten Jaksel Mengungsi Imbas Rumah Terdampak Banjir Kiriman Setinggi 1 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179724//banjir-HLJN_large.jpg
Ciliwung Meluap, Ratusan Rumah di Jaktim dan Jaksel Terendam Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement