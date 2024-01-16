Pertanyaan Anak Muda Batang Ini Bikin Ganjar Ingat Momen Ngamuk di Jembatan Timbang

BATANG - Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, kembali kongkow bareng anak muda. Kali ini, Ganjar ngobrol bareng anak muda se-Kabupaten Batang dan membahas banyak hal dengan riang gembira.

Namun ada moment di mana Ganjar mengingat kejadian saat awal menjabat sebagai Gubernur Jateng 2014 lalu. Peristiwa disaat ia ngamuk di jembatan timbang Subah Batang karena menyikat persoalan pungutan liar (pungli).

Awalnya Ganjar ngobrol gayeng dengan anak muda itu. Sejumlah persoalan dibahas, mulai lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Namun tiba-tiba, ada salah satu anak muda bernama Yudha yang bertanya pada Ganjar. Awalnya ia menceritakan ketika mau merintis usaha, ia sulit mengurus perizinan. Bahkan, ia juga dimintai sejumlah uang.

"Saya lihat visi misi bapak kan memberantas korupsi. Tolong pak nanti praktik korupsi benar-benar disikat karena itu sangat merugikan rakyat," tegasnya.

Menjawab hal itu, Ganjar membenarkan bahwa korupsi adalah musuh negara. Ia harus dibabat tuntas sampai ke akar-akarnya.

"Makanya saat saya jadi gubernur dulu, slogan saya mboten korupsi mboten ngapusi. Itu karena di masyarakat, persoalan paling pelik ya soal itu," jelasnya.

Bahkan dulu ia harus berjuang keras mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Ia sering sidak untuk membereskan jika ada anak buah yang macam-macam.