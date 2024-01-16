Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Kerap Tampil Elegan Pakai Polo Sat Set Produk Lokal

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:46 WIB
Ganjar Pranowo Kerap Tampil Elegan Pakai Polo Sat Set Produk Lokal
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kerap tampil elegan menggunakan polo shirt produk lokal. Ganjar terlihat keren dan elegan dengan mengenakan baju Polo Sat Set hitam dari Redme dalam tiga kali event.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut tidak hanya mencuri perhatian, tetapi juga menunjukkan dukungannya kepada UMKM lokal. Sebab, produk Polo Sat Set dari Redme yang digunakan Ganjar merupakan kelolaan anak-anak muda lokal.

Berdasarkan data yang dihimpun, Ganjar hadir menggunakan Polo Sat Set pada acara Generasi Perintis di Pos Bloc Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024. Acara tersebut dihadiri oleh sekira 1.000 anak muda dengan latar belakang yang beragam, yang turut menyambut kedatangan Ganjar dengan antusias.

Keesokan harinya, pada Senin, 15 Januari 2024, Ganjar Pranowo melakukan kampanye blusukan di Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar berdialog dengan kalangan milenial, generasi Z, dan pemengaruh media sosial se-Purbalingga.

Polo Sat Set yang dikenakan oleh Ganjar Pranowo merupakan produk unggulan dari Redme, UMKM yang dikelola oleh anak-anak muda.

