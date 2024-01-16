Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Belum Genap Sebulan, DKPP Sudah Terima 24 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |21:32 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyebut pihaknya telah menerima 24 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal itu dikatakan, Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DRP RI, Selasa (16/1/2024).

"Tahun 2024, baru berapa hari ya sekarang, sudah ada 23 pengaduan. Yang naik perkara 24 karena ada tambahan sisa taun lalu, limpahan taun lalu," kata Heddy.

Dari 24 pengaduan tersebut, dia mengatakan sudah ada 3 perkara yang diputuskan. Sedangkan satu orang telah dijatuhi hukuman.

"Sudah putus 3 perkara, yang direhabilitasi 9 orang, yang diberi peringatan dan dijatuhi hukuman 1 orang," sambungnya.

Sementara itu, pihaknya juga mencatat pengaduan sepanjang tahun 2023. Dia mengatakan bahkan hampir setiap hari pihaknya menerima aduan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu.

"Dalam tahun 2023, DKPP sudah menerima 325 pengaduan. Artinya hampir setiap hari ada pengaduan. Sehari satu. Menurut saya jumlah yang sangat besar," katanya.

Pilpres 2024 Pemilu 2024 DKPP
