Banyak Lulusan Madrasah dan Ponpes Tak Bergelar Sarjana PAI

TANGERANG SELATAN - Lulusan madrasah atau Pondok Pesantren (Ponpes) banyak yang tak melanjutkan studi sarjananya ke Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI). Padahal setidaknya hampir sekira 500 perguruan tinggi yang memiliki jurusan tersebut.

Wakil Sekretaris Perkumpulan Program Studi PAI Indonesia, Busahdiar, mengakui bahwa jumlah 500 Prodi S1 PAI di seluruh Indonesia belumlah cukup. Sehingga dia berharap makin banyak perguruan tinggi yang membuka Prodi tersebut.

"Jadi saya pikir belum cukup, karena buktinya masih banyak juga beberapa alumni dari madrasah atau pesantren yang belum terserap (kuliah) di Prodi PAI," katanya usai menghadiri peluncuran Prodi PAI - Universitas Terbuka (UT) di Wisma 2, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (16/1/2024).

Dia mengatakan, peran Prodi PAI begitu penting karena berkaitan dengan etika. "Jadi ini kesempatan yang sangat berharga. Saat ini pendidikan agama islam menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan etika," ucapnya.

Pembukaan Prodi S1 PAI di kampus UT sendiri melalui hasil kajian awal, di mana kebutuhan guru PAI di madrasah, pondok pesantren atau sekolah keagamaan masih sangat minim. Bahkan kebanyakan alumni madrasah atau Ponpes justru harus memilih jurusan di luar minat mereka karena keterbatasan akses mencari Prodi PAI.

Karena berbagai hasil kajian itulah, kampus UT kini membuka 2 Prodi yakni S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Magister Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Para peminat pun langsung menyerbu pendaftaran.

Dasar pembukaan Prodi baru itu adalah Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Persetujuan Senat UT.

Dari hasil kajian, sebagian besar responden berminat kuliah di UT karena sudah mendapatkan sertifikat internasional dalam kualitas penyelengaaraan layanan pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) dan terakreditasi nasional untuk penyelenggaraan program studi unggulan.

"Ini kita lakukan merespon kebutuhan masyarakat, di mana banyak sekali permintaan masyarakat agar UT segera membuka jenjang S2 untuk PAUD serta jenjang sarjana untuk Pendidikan Agama Islam," terang Rektor UT Ojat Darojat, dalam kesempatan itu.

Berdasarkan data pada BAN-PT, saat ini terdapat 149 Prodi S1 PGPAUD/PIAUD. Sedangkan untuk jenjang S2 ternyata baru ada 13 Prodi di Indonesia. Di samping itu, UT telah meluluskan 49 ribu lebih S1 PGPAUD sejak 2017 hingga 2023.