Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa Dua Orang Saksi Terkait Kasus Korupsi Perkeretaapian di Medan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |23:07 WIB
Kejagung Periksa Dua Orang Saksi Terkait Kasus Korupsi Perkeretaapian di Medan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) memeriksa 2 orang saksi terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2017-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan adapun dua orang saksi yang diperiksa berinisial ED dan S.

“ED selaku Plt. Direktur Transportasi tahun 2016 pada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI,” kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Sementara untuk S, kata Ketut, merupakan Direktur Pembiayaan Syariah pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI.

“S selaku Direktur Pembiayaan Syariah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko Kementerian Keuangan RI,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan keduanya diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa. Kasus tersebut naik ke penyidikan usai ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179907//kejagung-9Uub_large.jpg
Kejagung Geledah 5 Lokasi Terkait Kasus Limbah Sawit, Salah Satunya Rumah Pejabat Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179905//korupsi-htjn_large.jpg
Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179688//kasus_korupsi_kemnaker-y5C2_large.jpg
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin Oknum Kemnaker dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179465//silfester_matutina-tMIY_large.jpg
Di Mana Silfester Matutina? Kejagung Klaim Jaksa Eksekutor Masih Cari Keberadaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444//kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427//sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement