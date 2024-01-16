Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tegaskan Terus Memburu Harun Masiku yang Buron 4 Tahun

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |23:41 WIB
KPK Tegaskan Terus Memburu Harun Masiku yang Buron 4 Tahun
Nawawi Pomolango (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango menegaskan, pihaknya masih terus melakukan pencarian Harun Masiku yang sudah empat tahun menjadi buron kasus korupsi.

"Harun Masiku, kita terus bekerja tanpa mencari tahu apakah Harun Masiku ini telah pergi atau belum. Kita masih terus bekerja," tegas Nawawi kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).

Bahkan, kata Nawawi, dirinya langsung bertanya ke Kasatgas KPK terkait proses pencarian Harun Masiku. Termasuk, ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan tuntutan, dan meminta audit dilakukan terhadap proses penindakan di KPK.

"Kemarin ketika saya membaca ada semacam itu yang dituntut teman-teman ICW, saya langsung, mohon maaf direktur sidik pak deputi penindakan, saya malah langsung kepada kasatgasnya. Saya tanyakan 'sudah sejauh mana pekerjaan mu?'," katanya.

