Cuaca Kurang Bersahabat, Hujan Ekstrem Diprakirakan Terjang Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang l, hingga Bekasi untuk mewaspadai perkiraan cuaca ekstrem yang kemungkinan terjadi pada Selasa (16/1/2024) sore hingga malam hari.

"Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari serta dan di sebagian wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada dini hari," tulis prakirawan dalam website resmi BMKG.

Kondisi cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprediksi berawan pada pagi hari. Meski demikian untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu diprediksi akan mengalami hujan ringan.

Sedangkan pada Pukul 13.00 - 19.00 WIB hujan ringan diprediksi akan terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu.

Kemudian, pada Pukul 19.00 - 07.00 WIB seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi berawan. Hanya Kepulauan Seribu yang mengalami hujan ringan para Pukul 01.00 - 07.00 WIB.

Suhu udara diprediksi berkisar pada 24 - 31° Celcius, dengan Kelembapan udara 70 - 95% dan arah Angin bertiup dari Selatan - Barat dengan kecepatan 5 - 20 km/jam.