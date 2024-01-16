Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tega! Bayi Baru Lahir Dibuang di Selokan Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:13 WIB
Tega! Bayi Baru Lahir Dibuang di Selokan Depok
Lokasi penemuan bayi di Cimanggis, Depok (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Warga Jalan Nusa Indah Gang Soka RT 5/5, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau tepat di selokan depan rumah warga bernama Sejahtera ditemukan sosok bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan dalam keadaan hidup diduga dibuang oleh orangtuanya pada Senin 15 Januari 2024 malam.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga membenarkan temuan sosok bayi yang masih dilengkapi ari-ari tersebut. "Iya betul, (ada temuan) seorang bayi jenis kelamin laki-laki yang baru dilahirkan dan lengkap dengan ari-arinya," kata Judika saat dikonfirmasi, Selasa (16/1/2024).

Judika menyebut diduga pelaku sengaja membuang bayi laki-laki dalam keadaan hidup. Sementara terduga pelaku saat ini dalam penyelidikan.

"Diduga pelaku dalam aksinya membuang bayi laki-laki dalam keadaan hidup di selokan depan rumah warga. Pelaku dalam penyelidikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Judika mengungkap bahwa bayi laki-laki saat ini menjalani perawatan intensif di RS Bhayangkara Brimob Kelapa Dua Depok.

"Korban bayi laki-laki yang baru dilahirkan saat ini berada dalam perawatan di RS Bhayangkara Brimob Kelapa Dua mengingat kondisi bayi yang lahir prematur dengan berat sekira 2,1 kg," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Bayi depok Bayi Dibuang
