Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Terima Dijadikan Tersangka Film Porno, Siskaeee Melawan!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |12:24 WIB
Tak Terima Dijadikan Tersangka Film Porno, Siskaeee Melawan!
Siskaeee Ajukan Praperadilan/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA- Selebgram Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangkanya dalam kasus film porno lokal yang ia perankan. Siskaeee menggugat Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Siskaeee mengajukan praperadilan diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jaksel. Gugatan praperadilan baru diajukan yakni pada 15 Januari 2024.

Tertulis nama pemohon adalah Fransiska Candra Novita Sari alias Siskae. Kemudian, termohonnya adalah Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto.

Pada tanggal itu juga diketahui kalau Siskaeee menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Markas Polda Metro Jaya. Namun, batang hidugnya tidak nampak dari pagi hingga malam. Cuma pemeran pria Bima Prawira yang memenuhi panggilan polisi kemarin.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap selebgram Siskaeee, hari Senin kemarin. Siskaeee diperiksa sebagai tersangka buntut jadi salah satu pemeran film porno lokal buatan rumah produksi Jakarta Selatan.

Adapun soal pemeriksaan Siskaeee hari ini dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/512/3036771/pelaku-pornografi-anak-di-medsos-ditangkap-jual-video-anak-usia-8-tahun-berhubungan-intim-XSEjlbThGh.jpg
Pelaku Pornografi Anak di Medsos Ditangkap, Jual Video Anak Usia 8 Tahun Berhubungan Intim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/338/3011518/berkas-kasusnya-lengkap-tersangka-film-porno-siskaeee-cs-segera-diadili-2ZeLmzVIE7.jpg
Berkas Kasusnya Lengkap, Tersangka Film Porno Siskaeee Cs Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/338/2975077/fbi-bongkar-jaringan-internasional-film-porno-anak-polri-diminta-ungkap-kelompok-lain-wUmzcBFXcx.jpg
FBI Bongkar Jaringan Internasional Film Porno Anak, Polri Diminta Ungkap Kelompok Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974916/polisi-sita-1-245-foto-dan-3-870-video-porno-anak-produksi-indonesia-rlkQPZab8G.jpg
Polisi Sita 1.245 Foto dan 3.870 Video Porno Anak Produksi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974913/kasus-produksi-film-porno-anak-di-tangarang-terungkap-dari-laporan-fbi-8X33goXmUM.jpg
Kasus Produksi Film Porno Anak di Tangarang Terungkap dari Laporan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974905/polisi-bongkar-produksi-film-porno-anak-di-tangerang-5-orang-ditangkap-s2o0hEoKZM.jpg
Polisi Bongkar Produksi Film Porno Anak di Tangerang, 5 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement