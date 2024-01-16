Gardu Ganjar Resmikan Taman Bermain di Kota Tangerang

TANGERANG - Sukarelawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar (Gardu Ganjar) meresmikan taman bermain di Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Senin 15 Januari 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Ketua Gardu Ganjar Kota Tangerang, TB. Asep Liffahart menuturkan pihaknya merenovasi dan memfasilitasi taman bermain sekaligus taman berkumpul masyarakat di antaranya dengan ayunan, tempat duduk, ring dan bola basket.

"Kita memberikan stimulus ya, berupa alat-alat bermain, tentunya disini memang banyak sekali anak-anak, kita memberikan ayunan, alat olahraga basket dan, perosotan. Alhamdulillah, respons masyarakat luar biasa luar biasa atas kegiatan ini," ujar Asep di lokasi.

Asep juga menyatakan antusiasme masyarakat terhadap capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat luar biasa. Hal itu berdasarkan pengalamannya terjun langsung ke masyarakat, sehingga Asep optimis perolehan suara Ganjar-Mahfud akan besar di Kota Tangerang.

"Insya Allah (menang), atas izin Allah SWT dan dukungan masyarakat khususnya adalah warga Kota Tangerang, umumnya adalah seluruh lapisan masyarakat. Kita lihat luar biasa untuk respon terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kami optimis menang," tuturnya.

Setelah peresmian, masyarakat langsung menikmati fasilitas yang ada, seperti ayunan dan bermain basket.

Tokoh masyarakat, Yung Tono (47), mengatakan taman sekaligus fasilitas umum ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apa yang dilakukan Gardu Ganjar dinilai sangat bermanfaat.

"Insya Allah ini bermanfaat buat warga sebagai titik kumpul, saling mengenal dan intinya sangat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih," kata Tono di lokasi.