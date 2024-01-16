Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gardu Ganjar Resmikan Taman Bermain di Kota Tangerang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |12:35 WIB
Gardu Ganjar Resmikan Taman Bermain di Kota Tangerang
Relawan Ganjar-Mahfud resmikan taman bermain di Tangerang (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

TANGERANG - Sukarelawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar (Gardu Ganjar) meresmikan taman bermain di Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Senin 15 Januari 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Ketua Gardu Ganjar Kota Tangerang, TB. Asep Liffahart menuturkan pihaknya merenovasi dan memfasilitasi taman bermain sekaligus taman berkumpul masyarakat di antaranya dengan ayunan, tempat duduk, ring dan bola basket.

"Kita memberikan stimulus ya, berupa alat-alat bermain, tentunya disini memang banyak sekali anak-anak, kita memberikan ayunan, alat olahraga basket dan, perosotan. Alhamdulillah, respons masyarakat luar biasa luar biasa atas kegiatan ini," ujar Asep di lokasi.

Asep juga menyatakan antusiasme masyarakat terhadap capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat luar biasa. Hal itu berdasarkan pengalamannya terjun langsung ke masyarakat, sehingga Asep optimis perolehan suara Ganjar-Mahfud akan besar di Kota Tangerang.

"Insya Allah (menang), atas izin Allah SWT dan dukungan masyarakat khususnya adalah warga Kota Tangerang, umumnya adalah seluruh lapisan masyarakat. Kita lihat luar biasa untuk respon terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kami optimis menang," tuturnya.

Setelah peresmian, masyarakat langsung menikmati fasilitas yang ada, seperti ayunan dan bermain basket.

Tokoh masyarakat, Yung Tono (47), mengatakan taman sekaligus fasilitas umum ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apa yang dilakukan Gardu Ganjar dinilai sangat bermanfaat.

"Insya Allah ini bermanfaat buat warga sebagai titik kumpul, saling mengenal dan intinya sangat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih," kata Tono di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement