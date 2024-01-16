Rere Tati Gencar Blusukan untuk Sosialisasikan Ganjar-Mahfud dan Partai Perindo di Depok

Caleg Partai Perindo Rere Tati Sri Hardina gencar blusukan untuk sosialisasikan Perindo dan Ganjar-Mahfud (Foto: MPI/Refi Sandi)

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina gencar blusukan mensosialisasikan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Ia didampingi Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok turun blusukan di Kampung Belimbing RW 1, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas pada Selasa (16/1/2024).

"Kami hari ini turun blusukan ke masyarakat di Kampung Belimbing RW 1 Kelurahan Depok untuk sosialisasi Ganjar-Mahfud, Partai Perindo untuk kemenangan kami dan perubahan di Kota Depok," kata Rere.

"Sosialisasi dihadiri 200 warga yang didominasi ibu-ibu," tambahnya.