Gempa M5,0 Guncang Jailolo Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Barat Laut Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (17/1/2024) sekira pukul 01.03 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.41 Lintang Utara - 126.39 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 5.0, Kedalaman: 22 km, 17 Jan 2024 01:03:51 WIB, Koordinat: 1.41 LU-126.39 BT (Pusat gempa berada di laut 125 km Barat Laut Jailolo)," tulis BMKG.

Pusat gempa berada di laut 125 km Barat Laut Jailolo, dengan kedalaman 22 Km dan dirasakan (MMI) II Bitung, II Ternate.

(Awaludin)