5 Fakta Akun IG Mahfud MD Diretas, Posting Tentara Israel Main Bola

AKUN Instagram (IG) @mohmahfudmd milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengalami peretasan.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Posting Tentara Israel Main Bola

Diketahui, akun Instagram Mahfud memposting sebuah video berdurasi sekitar 15 detik yang memperlihatkan aktivitas tentara Israel sedang bermain bola.

Dari postingan tersebut, nampak menampilkan sejumlah tentara Israel bermain bola. Mereka nampak menyundul sebuah bola bewarna biru.

"Tuhan ada di atas saya, siapa yang bisa mengendalikan saya?" demikian keterangan postingan tersebut yang tertulis menggunakan bahasa asing dan telah diterjemahkan oleh fitur penerjemah di Instagram.

2. Berupaya Dipulihkan

Staf Khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary mengatakan pikhaknya terus berupaya melakukan pemulihan akun tersebut.

“Saat ini status akun Instagram pribadi Bapak Mahfud MD, @mohmahfudmd diretas oleh pihak lain di luar tim pengelola,” ujar Rizal Mustary, Selasa (16/1/2024).

3. Pastikan Postingan Bukan dari Mahfud MD

Rizal menegaskan, jika ada pesan langsung maupun postingan dari akun tersebut saat ini bukanlah dari Mahfud MD.

“Segala post dan direct message dari akun tersebut sejak pagi hari ini bukanlah dari Bapak Mahfud MD,” tandasnya.