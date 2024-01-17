Gempa M4,5 Guncang Bompu, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Barat Daya Bompu, pada Rabu (17/1/2024), sekira pukul 05.28 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.55 Lintang Selatan - 118.37 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.5, Kedalaman: 114 km, 17 Feb 2024 05:28:17 WIB, Koordinat: 8.55 LS-118.37 BT (Pusat gempa berada di darat 10 km BaratDaya Bompu) #BMKG," tulis BMKG.

Pusat gempa berada di darat 10 km BaratDaya Bompu, dengan kedalaman 114 Km, dan dirasakan (MMI) II Sumbawa.

(Awaludin)