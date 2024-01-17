Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Temui Sopir Truk, Buruh Tembakau dan Hadiri PAKU Integritas di KPK Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |08:08 WIB
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo akan menemui para pengemudi truk, buruh pelinting tembakau, Generasi Milenial, Generasi Z, dan menghadiri PAKU Integritas di Gedung Merah Putih, Jakarta pada hari ke-51 Kampanye Pilpres 2024, Rabu (17/1/2024).

Berdasarkan agenda kegiatan yang didistribusikan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Capres Ganjar akan mengawali safari politiknya di Terminal Kota Limpung, Kabupaten Batang, pada pukul 07.15 WIB untuk menyapa para sopir truk.

Pada pukul 07.45 WIB, Ganjar akan blusukan ke Pasar Limpung untuk menyapa para pedagang dan masyarakat sekaligus mengecek harga kebutuhan pokok.

Dari Limpung, Ganjar akan bertolak menuju Desa Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada pukul 09.05 WIB akan bertemu buruh pelintingan tembakau di PT Sari Tembakau Harum, Jalan Raya Cepiring – Gemuh Nomor 439 Batumulyo, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Selanjutnya, pada pukul 10.15 WIB, Ganjar menghadiri rapat konsolidasi bersama jajaran Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar – Mahfud, Calon Legislatif Partai Pengusung, dan Relawan se Kendal di Rumah Makan Tirto Arum, Jalan Soekarno-Hatta Km 2,7, Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kendal.

Pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres, Mahfud MD didukung koalisi partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk berkontestasi pada Pilpres 2024, yang akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.

