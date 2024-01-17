Bertolak ke IKN, Jokowi akan Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 06.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Mahmud Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Presiden Jokowi akan menaiki helikopter Super Puma TNI AU untuk menuju IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di IKN, Presiden diagendakan untuk melakukan peletakan batu pertama _(groundbreaking)_ sejumlah infrastruktur.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudi Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin dan Plh. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

(Khafid Mardiyansyah)