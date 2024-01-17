Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Intensitas Siklon Tropis Anggrek Semakin Meningkat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:46 WIB
Waspada! Intensitas Siklon Tropis Anggrek Semakin Meningkat
Siklon Tropis Anggrek Meningkat/Foto: BMKG
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan intensitas Siklon Tropis Anggrek meningkat yang terpantau di Samudra Hindia, Barat Daya Bengkulu.

BMKG mendeteksi Siklon Tropis Anggrek yang saat ini berada di sekitar 9.5 derajat Lintang Selatan dan 94.0 derajat Bujur Timur memiliki kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan udara minimum kisaran 994 hPa bergerak ke arah Timur - Timur Laut.

“Diperkirakan intensitas Siklon Tropis Anggrek meningkat dari kategori 1 menjadi kategori 2 dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah Tenggara – Selatan,” tulis BMKG dalam keterangannya, Rabu (17/1/2024).

Dampak Siklon Tropis Anggrek dalam 24 jam kedepan yakni gelombang laut tinggi 1.25 – 2.5 meter atau moderate sea.

Diantaranya di Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat – Jawa Tengah.

