Safari Politik, Atikoh Ganjar Ajak Warga Manado Jalan Pagi

MANADO - Istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanto melakukan safari politik di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/1). Atikoh membuka kegiatan lawatannya dengan mengajak warga jalan pagi bersama.

Jalan pagi dilakukan menuju kawasan Megamas, Kecamatan Sario, Sulawesi Utara. Kegiatan itu pun diikuti masyarakat ramai.

Dalam kegiatan ini, Atikoh turut didampingi oleh istri Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey, Rita Tumuntuan, jajaran pengurus DPD PDIP Sulut. Ribuan masyarakat juga turut tumpak ruah mengikuti Atikoh berjalan kaki.

Atikoh bahkan disambut meriah warga Manado. Teriakan kemenangan pun menggema untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Ganjar-Mahfud menang, menang, menang,” teriak warga Manado.

Beberapa di antaranya bahkan juga berebut untuk berswafoto dengan Atikoh.Atikoh juga terlihat menyalami satu-persatu masyarakat yang menyapanya di kawasan Megamas.

(Khafid Mardiyansyah)