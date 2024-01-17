Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Safari Politik, Atikoh Ganjar Ajak Warga Manado Jalan Pagi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:47 WIB
Safari Politik, Atikoh Ganjar Ajak Warga Manado Jalan Pagi
A
A
A

MANADO - Istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanto melakukan safari politik di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/1). Atikoh membuka kegiatan lawatannya dengan mengajak warga jalan pagi bersama.

Jalan pagi dilakukan menuju kawasan Megamas, Kecamatan Sario, Sulawesi Utara. Kegiatan itu pun diikuti masyarakat ramai.

Dalam kegiatan ini, Atikoh turut didampingi oleh istri Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey, Rita Tumuntuan, jajaran pengurus DPD PDIP Sulut. Ribuan masyarakat juga turut tumpak ruah mengikuti Atikoh berjalan kaki.

Atikoh bahkan disambut meriah warga Manado. Teriakan kemenangan pun menggema untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Ganjar-Mahfud menang, menang, menang,” teriak warga Manado.

Beberapa di antaranya bahkan juga berebut untuk berswafoto dengan Atikoh.Atikoh juga terlihat menyalami satu-persatu masyarakat yang menyapanya di kawasan Megamas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement