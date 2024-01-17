Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ulama Kharismastik Buya Syakur Meninggal Dunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:55 WIB
Ulama Kharismastik Buya Syakur Meninggal Dunia
Buya Syakur Tutup Usia/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - KH Syakur Yasin atau yang akrab dikenal Buya Syakur meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu (17/1/2024) dini hari.

Kabar duka tersebut diterima dari Kiai Rifqiel Asyiq yang juga bersumber dari orang terdekatnya.

"Innalillahi wainna ilaihri raaji’un. Sampun kapundut dateng kersane Gusti Allah (telah dipanggil ke Rahmatullah) KH. Buya Syakur Yasin Cadangpinggan. Mugi Husnul Khatimah," demikian tulis Rifqil di salah satu grup WhatsApp.

Diketahui, Buya Syakur meninggal dalam usia 75 tahun. Pada 2 Februari mendatang, usianya genap 76 tahun.

Ia lahir pada tahun 1948 di Desa Tulungagung, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Sosok Buya Syakur dikenal sebagai salah satu ulama kharismatik asal Indramayu, Jawa Barat. Pengajiannya yang rutin diikuti oleh lintas kalangan, baik secara luring di pesantren asuhannya, Pondok Pesantren Cadangpinggan, Kertasemaya, Indramayu maupun secara daring melalui kanal Youtubenya.

Halaman:
1 2
      
