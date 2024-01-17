Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Sopir Truk di Batang Dukung Ganjar Berantas Pungli di Jalan Seluruh Indonesia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:33 WIB
Puluhan Sopir Truk di Batang Dukung Ganjar Berantas Pungli di Jalan Seluruh Indonesia
A
A
A

BATANG - Kehadiran capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dihadang puluhan sopir truk saat melintas di Limpung, Batang, Rabu (17/1/2024). Mereka mendukung Ganjar untuk memberantas pungutan liar (Pungli) di seluruh jalan Indonesia.

“Kami sengaja kumpul di sini untuk menghormati pak Ganjar karena ada kegiatan di Batang,” kata Irul Eksplor, salah satu sopir truk.

Irul mengungkapkan, bahwa para sopir truk telah menobatkan Ganjar sebagai Bapak Truk Nusantara. Sebab, saat awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah berhasil memberantas praktik pungli.

“Saat itu, Ganjar marah-marah di Jembatan Timbang Subah, Batang karena menemukan amplop liar di laci petugas. Dari peristiwa itu, jalanan Jawa Tengah bebas dari pungli bagi sopir truk,” ujarnya.

Irul pun meminta, keberhasilan Ganjar dalam memberantas praktik pungli juga bisa diterapkan di daerah lainnya.

“Sekarang di Jawa Tengah aman dan kami meminta Pak Ganjar juga bisa berantas pungli di daerah lain di Indonesia,” pintanya.

Sopir truk lainnya, Amirin menambahkan hanya Jawa Tengah yang bersih dari pungli dan aman bagi sopir. Namun, masih banyak di daerah lain yang belum seperti itu.

“Di luar Jawa Tengah masih ada. Tiap titik kita diminta minimal Rp 50 ribu. Kalau sekali berangkat biasanya kita siapkan Rp 600 ribu,” ungkapnya.

