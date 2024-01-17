Kunjungi iNews Tower, Kapuspen TNI Perkuat Silaturahmi dan Kerja Sama Pemberitaan

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI R. Nugraha Gumilar beserta jajaran mengunjungi iNews Tower guna mempererat hubungan silaturahmi dengan Pimpinan Redaksi (pemred) iNews Media Group, baik televisi maupun portal berita daring.

Gumilar beserta jajaran hadir dalam rangka komunikasi memperkuat kerja sama pemberitaan guna menyiarkan informasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia.

Gumilar menjelaskan Puspen TNI merasa terhormat dapat bisa mengadakan pertemuan secara langsung dengan jajaran Redaksi iNews Media Grup, khususnya dalam upaya mengedepankan pemberitaan ihwal informasi TNI yang berimbang.

"Tadi kita mendiskusikan bagaimana menyajikan informasi kepada masyarakat yang benar, cepat dan akurat. Kami dari Puspen TNI juga meminta bantuan kerja samanya dalam memberikan informasi supaya masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang benar," ujar Gumilar di iNews Tower, Rabu (17/1/2024).

Gumilar mengatakan, pengalaman kerja sama Puspen TNI juga sudah berlangsung lama dengan iNews Media Group sehingga dirinya meyakini hubungan antar keduanya dapat berlangsung dengan semakin baik ke depannya. Bagi Gumilar, kerja sama antara Puspen TNI dengan iNews Media Group, juga menjadi momentum saling belajar dan bertukar ilmu terutama kaitanya dengan pemberitaan.

"Kami juga melihat memang di iNews Media Group ini kan sudah jagonya, sudah sangat berpengalaman, jadi disini kami juga belajar sekaligus bekerja sama untuk membangun jaringan informasi yang baik," terang Gumilar.