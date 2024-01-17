Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ingin Diingat Masyarakat Sebagai Lilin Langka, Miliki Makna Mendalam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:38 WIB
Mahfud MD Ingin Diingat Masyarakat Sebagai Lilin Langka, Miliki Makna Mendalam
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menjadi salah satu sosok penting dalam jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Jam terbangnya di dunia politik pun sudah tidak diragukan lagi. Meski memiliki sejumlah pencapaian, namun, Menko Polhukam ini terkenal sebagai sosok yang rendah hati.

Alih-alih ingin dikenal sebagai salah seorang sosok yang penting di Tanah Air, Mahfud MD justru mengaku ingin meninggalkan catatan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Bak lilin yang menerangi dunia, ia mengaku ingin dikenal sebagai seorang yang jasanya kepada bangsa akan selalu dikenang.

“Saya ingin tercatat di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini,” ujar Mahfud MD, dilansir dari akun YouTUbe Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu, (17/1/2024).

“Ada loh orang yang setiap masa itu ada ketika dunia ini gelap, pasti ada satu lilin, dua lilin, tarolah pertama di era Pak Soeharto itu kan banyak juga orang bagus. Setiap masa itu selalu ada. Saya ingin ketika saya di pemerintahan saya menjadi lilin yang jarang ditemukan oleh orang itu,” sambungnya.

Mahfud lantas mengungkapkan alasan mengapa dirinya ingin menjadi sosok ‘penerang’ bangsa dan menjadi sosok yang memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Salah satunya yakni agar masyarakat memiliki harapan.

“Agar masyarakat ke depan punya harapan, itu aja,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
