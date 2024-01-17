Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Penguasa Gaib di Gunung Merapi Bikin Bulu Kuduk Merinding

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:55 WIB
Misteri Penguasa Gaib di Gunung Merapi Bikin Bulu Kuduk Merinding
Gunung Merapi (Foto: BPPTKG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Merapi, bukan hanya dikenal sebagai gunung yang eksotis. Dengan keindahan yang dimiliki Gunung Merapi memiliki segudang misteri. 

Berbagai mitos Gunung Merapi berseliweran hingga terbenam di benak masyarakat. Tak sedikit yang mempercayai mitos gaib hingga legenda gunung api yang masih aktif tersebut.

Namun, kembali lagi dari cerita mitos yang berbau gaib, ada Tuhan yang Maha Esa. Cukup sebatas mempercayai keberadaan makhluk gaib sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan, dan jangan mempersekutukan-Nya.

Dirangkum dari berbagai sumber, Gunung kerap diidentikan dengan cerita gaib. Itu juga terjadi dengan Gunung Marapi, bahkan diyakini menjadi salah satu pusatnya keraton makhluk halus di Nusantara.

Keberadaannya juga dikaitkan dengan kerajaan gaib di Pantai Selatan. Berbagai spot di Gunung Merapi juga dianggap angker.

Masyarakat pun tak sembarangan terhadap tempat-tempat yang dianggap angker kerap di Gunung Merapi. Mereka juga dilarang merusak benda-benda di lokasi yang dianggap kramat itu.

Hingga menebang pohon, mengambil rumput serta memindahkanya pun dilarang. Tempat yang dianggap angker itu terbentang mulai dari lereng hingga kawah di puncaknya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179271/gunung_merapi-Pe6J_large.jpg
Peristiwa 26 Oktober: Gunung Merapi Meletus Tewaskan Mbah Maridjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172871/merapi-gbdp_large.jpg
Gunung Merapi Level Siaga, Memuntahkan 88 Kali Guguran Lava
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/510/3101286/gunung_merapi_keluarkan_62_kali_guguran_lava-pnE8_large.jpeg
Gunung Merapi Keluarkan 62 Kali Guguran Lava, Jarak Luncur Maksimal 1.900 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/510/3098806/situasi_terkini_gunung_merapi-hnKD_large.jpeg
Gunung Merapi Luncurkan 16 Kali Guguran Lava, Disertai 196 Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/337/3078848/merapi-5glj_large.jpg
Letusan Dahsyat Merapi dan Pesan "Keramat" Mbah Maridjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/510/3037257/gunung-merapi-kembali-meletus-pagi-ini-muntahkan-guguran-lava-sejauh-1-6-km-m49xzG9SeJ.jpg
Gunung Merapi Kembali Meletus Pagi Ini, Muntahkan Guguran Lava Sejauh 1,6 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement