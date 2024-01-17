Misteri Penguasa Gaib di Gunung Merapi Bikin Bulu Kuduk Merinding

JAKARTA - Gunung Merapi, bukan hanya dikenal sebagai gunung yang eksotis. Dengan keindahan yang dimiliki Gunung Merapi memiliki segudang misteri.

Berbagai mitos Gunung Merapi berseliweran hingga terbenam di benak masyarakat. Tak sedikit yang mempercayai mitos gaib hingga legenda gunung api yang masih aktif tersebut.

Namun, kembali lagi dari cerita mitos yang berbau gaib, ada Tuhan yang Maha Esa. Cukup sebatas mempercayai keberadaan makhluk gaib sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan, dan jangan mempersekutukan-Nya.

Dirangkum dari berbagai sumber, Gunung kerap diidentikan dengan cerita gaib. Itu juga terjadi dengan Gunung Marapi, bahkan diyakini menjadi salah satu pusatnya keraton makhluk halus di Nusantara.

Keberadaannya juga dikaitkan dengan kerajaan gaib di Pantai Selatan. Berbagai spot di Gunung Merapi juga dianggap angker.

Masyarakat pun tak sembarangan terhadap tempat-tempat yang dianggap angker kerap di Gunung Merapi. Mereka juga dilarang merusak benda-benda di lokasi yang dianggap kramat itu.

Hingga menebang pohon, mengambil rumput serta memindahkanya pun dilarang. Tempat yang dianggap angker itu terbentang mulai dari lereng hingga kawah di puncaknya.