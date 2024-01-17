Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024 Rawan Kecurangan, Masyarakat Harus Jadikan HP sebagai Alat Perjuangan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:49 WIB
Pemilu 2024 Rawan Kecurangan, Masyarakat Harus Jadikan HP sebagai Alat Perjuangan
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto meminta, masyarakat menjadikan handphone (HP) sebagai alat perjuangan melawan berbagai intimidasi dan kecurangan di Pemilu 2024.

Hasto mengatakan, jika saat ini berbagai dugaan intimidasi dan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu terungkap akibat adanya gerakan rakyat.

"Terungkapnya berbagai bentuk intimidasi yang diam-diam, ada pergerakan rakyat untuk merekam. Ini menunjukan kekuatan perlawanan akibat intimidasi," ucap Hasto dalam konferensi persnya di Media Center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Politisi asal Yogyakarta ini mengatakan, jika TPN Ganjar-Mahfud pun sangat mengapresiasi jika ada masyarakat yang berani mengungkap adanya intimidasi dan kecurangan demi Pemilu yang jujur dan adil.

Ia pun lantas meminta masyarakat untuk terus menjadikan handphonenya atau alat perekam lainnya sebagai perjuangan. Menurutnya, setiap ada pergerakan mencurigakan terkait indikasi kecurangan di pemilu harus direkam.

"Untuk itu, handphone harus menjadi alat perjuangan dan rakyat masyarakat silakan setiap ada pertemuan-pertemuan yang mencurigakan bawa lah alat-alat perekam," ungkapnya.

"Sehingga mereka yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," sambungnya.

Di sisi lain, Hasto mengungkapkan, soal alasan pasangan Ganjar-Mahfud selalu dihadang dengan kecurangan dan intimidas. Hal itu karena kepimpinan Ganjar-Mahfud yang berasal dari bawah.

"Mengapa Ganjar-Prof Mahfud MD harus dihadang dengan cara-cara seperti ini karena kepemimpinan Pak Ganjar-Prof Mahfud muncul dari bawah," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
