Lionel Messi kembali mendapatkan penghargaan prestisius di dunia sepak bola. Setelah sebelumnya meraih trofi Ballon d'Or 2023, kali ini La Pulga merengkuh pemain terbaik FIFA/ di acara The Best FIFA Footbal Awards 2023 di Eventim Apolo, London.

Dalam malam penghargaan, Messsi tak hadir lantaran ikut tur pramusim Inter Miami dan diwakili legenda Thierry Henry, mantan mantan rekannya di Barcelona.

Sang mega bintang mampu mengungguli dua pesaingnya Erling Halaand dan Kilian Mbappe yang berada diurutan ke dua dan ketiga. Bagi pemilik 8 Balhon d'Or, torehan ini merupakan penghargaan pemain terbaik FIFA ketiga yang dia raih.

Tak hanya itu, sang kapten timnas Argentina peraih Piala Dunia Qatar ini, masuk terbaik dalam pemain terbaik FIFA 2023 versi FIFPRO. Mantan pemain Barca dan PSGI ini juga menjadi pemain pertama yang 17 kali masuk daftar pemain terbaik FIFA tahunan.

Dalam acara penghargaan, FIFA juga memberikan kategori terbaik lainnya, seperti pelatih terbaik, kiper terbaik, timnas fair play, gol Puskas Award hingga pesepak bola dan pelatih wanita terbaik.