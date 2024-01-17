Groundbreaking Memorial Park IKN, Jokowi: Sebagai Penghormatan bagi Pahlawan dan Pendiri Bangsa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau _groundbreaking_ Memorial Park Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa Memorial Park tersebut dibangun untuk menghormati para pahlawan dan pendiri bangsa yang telah menjadikan Indonesia merdeka.

"Memorial Park yang nantinya ini akan menjadi penghormatan kita kepada para beliau-beliau para pahlawan, pada pendiri bangsa yang telah bekerja keras untuk memerdekakan bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia," kata Presiden.

Memorial Park IKN dibangun di area seluas 2.034 meter persegi. Pembangunan Memorial Park IKN ini akan terintegrasi dengan kawasan Beranda Nusantara dan akan menjadi salah satu hal yang menarik atau _point of view_ di IKN.

"Juga nantinya ini akan--biasanya kalau ada tamu-tamu negara--peletakan bunga juga akan dilakukan di Memorial Park ini," jelasnya.

Jokowi mengungkapkan bahwa Memorial Park tersebut dibangun dengan biaya kurang lebih Rp361 miliar dan dilengkapi dengan area altar, tangga, infrastruktur kawasan, dan lanskap. Pembangunannya ditargetkan akan selesai di bulan Agustus 2024 tahun ini.