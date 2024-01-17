Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:12 WIB
KPK Geledah Rumah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga
Erik Adtrada Ritonga (Foto: iNews)
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR). Terbaru, tim komisi antirasuah menggeledah rumah milik EAR.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, dalam giat tersebut pihaknya menggeledah beberapa rumah yang diduga terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten setempat.

"Tim Penyidik, (16 Januari 2024) telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumut," kata Ali melalui keterangannya, Rabu (17/1/2024).

"Ada beberapa lokasi yang dituju diantaranya rumah dinas jabatan Bupati, rumah kediaman pribadi Tersangka EAR dan rumah pihak terkait lainnya," sambungnya.

Di kediaman pribadi EAR, KPK mengamankan beberapa barang bukti yang diduga kuat ada kaitannya dengan urusan suap menyuap tersebut.

"Khusus di rumah kediaman pribadi Tersangka EAR ditemukan dan diamankan bukti berupa dokumen perbankan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
