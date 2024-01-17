Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Perindo Turut Hadiri Paku Integritas di KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:00 WIB
Sekjen Perindo Turut Hadiri Paku Integritas di KPK
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq Paku Integritas di KPK (Foto: MPI)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq turut menghadiri program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia, Ahmad Rofiq tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekira pukul 18.43 WIB. Ia tiba dengan menggunakan mobil Partai Perindo.

Rofiq tak banyak bicara saat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ia hanya melambaikan tangan ke para awak media yang berjejer di pelataran Gedung Merah Putih KPK. Rofiq kemudian langsung masuk ke Gedung KPK.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Mardiono dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Arsjad Rasjid telah tiba lebih dahulu di Gedung Merah Putih KPK.

Sekadar informasi, KPK mengundang tiga pasang capres-cawapres Pemilu 2024 untuk mengikuti program Paku Integritas, hari ini.

Halaman:
1 2
      
