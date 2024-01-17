Rombongan TPN Ganjar-Mahfud Tiba di KPK Jelang Paku Integritas

JAKARTA - Jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mulai terlihat berdatangan ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas), Rabu (17/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia, tiba lebih dulu sekitar pukul 18.35 WIB, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono, disusul lima menit kemudian Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Nampak Mardiono mengenakan jas berwarna hijau dengan lambang kabah di dada kiri. Sementara Arsjad Rasjid datang mengenakan jaket bomber ala Top Gun yang dikenakan Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat pelaksanaan debat.

Usai menyapa awak media, keduanya langsung masuk ke dalam gedung KPK untuk mengikuti jalannya acara.

Sebagai informasi, KPK mengundang segenap pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 untuk mengikuti program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas), Rabu. Rencananya, kegiatan tersebut dimulai pada malam hari.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyatakan, akan menyampaikan permasalahan komisi antirasuah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini menghambat kinerja pihaknya.