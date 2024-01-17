Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rombongan TPN Ganjar-Mahfud Tiba di KPK Jelang Paku Integritas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:21 WIB
Rombongan TPN Ganjar-Mahfud Tiba di KPK Jelang Paku Integritas
Ketua TPN Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid tiba di KPK (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mulai terlihat berdatangan ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas), Rabu (17/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia, tiba lebih dulu sekitar pukul 18.35 WIB, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono, disusul lima menit kemudian Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Nampak Mardiono mengenakan jas berwarna hijau dengan lambang kabah di dada kiri. Sementara Arsjad Rasjid datang mengenakan jaket bomber ala Top Gun yang dikenakan Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat pelaksanaan debat.

Usai menyapa awak media, keduanya langsung masuk ke dalam gedung KPK untuk mengikuti jalannya acara.

Sebagai informasi, KPK mengundang segenap pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 untuk mengikuti program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas), Rabu. Rencananya, kegiatan tersebut dimulai pada malam hari.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyatakan, akan menyampaikan permasalahan komisi antirasuah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini menghambat kinerja pihaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement