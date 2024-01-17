Melihat Rekam Jejak, Mahfud MD Sosok Komitmen Berantas Korupsi

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal mengikuti program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menilai, Ganjar-Mahfud memiliki komitmen untuk memberantas korupsi di tanah air bila menangkan kontestasi Pilpres 2024. Apalagi, kata Mardiono, Mahfud memiliki rekam jejak memberantas praktik rasuah.

"Ya tentu kalau Pak Mahfud ya sudah tidak asing lagi dalam hal untuk berbicara tentang pemberantasan korupsi. Ya tentu Pak Mahfud dari sejak awal memang sudah memiliki komitmen itu di berbagai tempat baik pada saat dia menjabat menjadi Menko Polhukam atau juga dulu pada saat dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ya," kata Mardiono saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).