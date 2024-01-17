Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Melihat Rekam Jejak, Mahfud MD Sosok Komitmen Berantas Korupsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:26 WIB
Melihat Rekam Jejak, Mahfud MD Sosok Komitmen Berantas Korupsi
Plt Ketum PPP Mardiono (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal mengikuti program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menilai, Ganjar-Mahfud memiliki komitmen untuk memberantas korupsi di tanah air bila menangkan kontestasi Pilpres 2024. Apalagi, kata Mardiono, Mahfud memiliki rekam jejak memberantas praktik rasuah.

"Ya tentu kalau Pak Mahfud ya sudah tidak asing lagi dalam hal untuk berbicara tentang pemberantasan korupsi. Ya tentu Pak Mahfud dari sejak awal memang sudah memiliki komitmen itu di berbagai tempat baik pada saat dia menjabat menjadi Menko Polhukam atau juga dulu pada saat dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ya," kata Mardiono saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement