TGB Bongkar Pendukung Ganjar-Mahfud Semakin Kuat: Autentik Tanpa Imbalan

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Tuan Guru Bajang (TGB) H.M Zainul Majdi menyebut animo relawan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD semakin menguat.

Hal tersebut semakin terlihat menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Ada yang menarik, teman-teman sekalian bahwa menjelang katakanlah satu bulan sebelum pencoblosan ternyata animo dari organ relawan dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu semakin kuat," ungkap TGB Zainul Majdi, Rabu (17/1/2024).