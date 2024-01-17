Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Paku Integritas KPK, Yenny Wahid: Komitmen terhadap Penegakan Hukum Tak Diragukan Lagi

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam. Kedatangannya untuk hadiri acara program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas).

Yenny menyambut baik lembaga antirasuah menggelar acara tersebut. Dari acara itu, ia menilai, isu pemberantasan korupsi menjadi agenda utama yang harus diusung setiap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

"Nah, saya rasa hari ini kita ada acara semacam ini bagus karena menjadikan issue agenda utama tentang pemberantasan korupsi menjadi isu utama yang harus di usung oleh semua paslon," terang Yenny sebelum masuk ke dalam gedung.