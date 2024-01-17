Yenny Wahid Sebut Suara Basis Islam di Jatim Masih Kuat ke Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menyebut sampai saat ini basis suara islam di Jawa Timur (Jatim) masih kuat condong ke pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Yenny mengaku hal ini ditemukannya ketika terjun ke sejumlah daerah. Terlebih, dalam tahapan kampanye ini, dirinya mendapat tugas untuk bekerja di basis suara islam.

"Saya melihat ada peningkatan dukungan di sana," kata Yenny dalam jumpa persnya usai menggelar rapat rutin yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Putri Presiden keempat RI, Abdurachman Wahid atau Gus Dur ini menyampaikan bahwa hasil temuan ini juga selaras dengan hasil survei yang telah dirilis oleh lembaga terkait komunitas Nahdlatul Ulama (NU).

"Kita lihat di Jatim paling kuat masih ke pasangan Ganjar-Mahfud. Jadi ini sejalan hasil survei tiga lembaga yang saya dapat datanya, dan sejalan dengan apa yang kita temui di lapangan," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )