Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Sebut Suara Basis Islam di Jatim Masih Kuat ke Ganjar-Mahfud

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:53 WIB
Yenny Wahid Sebut Suara Basis Islam di Jatim Masih Kuat ke Ganjar-Mahfud
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menyebut sampai saat ini basis suara islam di Jawa Timur (Jatim) masih kuat condong ke pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Yenny mengaku hal ini ditemukannya ketika terjun ke sejumlah daerah. Terlebih, dalam tahapan kampanye ini, dirinya mendapat tugas untuk bekerja di basis suara islam.

"Saya melihat ada peningkatan dukungan di sana," kata Yenny dalam jumpa persnya usai menggelar rapat rutin yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Putri Presiden keempat RI, Abdurachman Wahid atau Gus Dur ini menyampaikan bahwa hasil temuan ini juga selaras dengan hasil survei yang telah dirilis oleh lembaga terkait komunitas Nahdlatul Ulama (NU).

"Kita lihat di Jatim paling kuat masih ke pasangan Ganjar-Mahfud. Jadi ini sejalan hasil survei tiga lembaga yang saya dapat datanya, dan sejalan dengan apa yang kita temui di lapangan," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement