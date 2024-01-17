Tak Ada Persiapan Hadiri Paku Integritas KPK, Ganjar: Lihat Track Record Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.

Kedatangannya untuk menghadiri acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas).

Ganjar mengaku tak mempersiapkan diri untuk hadiri acara tersebut. Ia menilai, acara itu hanya akan tanya-jawab program pemberantasan korupsi.

"Nggak ada, nggak ada persiapan. Kan mau tanya jawab aja. Semua kan mau deklarasi. Kita jujurkan komitmen," ujar Ganjar sebelum masuk ke dalam gedung.

Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mempersilakan masyarakat untuk melihat rekam jejak dirinya dan cawapres Mahfud MD. "Lihat track record Ganjar dan Mahfud," tandasnya.

Sebelumnya, pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dalam program Paku integritas yang diinisiasi KPK. Acara tersebut akan berlangsung di lantai 3 Gedung Juang, KPK, Rabu (17/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud itu tiba sekitar pukul 19.20 WIB. Sementara Ganjar sampai di Gedung Merah Putih KPK itu pukul 19.26 WIB. Terlihat keduanya nampak serasi mengenakan bomber Ala Top Gun.