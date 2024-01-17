Undang Capres dan Cawapres di Paku Integritas, KPK: Bukan Ikut-ikutan Numpang Tenar

JAKARTA - Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengucapkan terima kasih kepada ketiga pasangan capres dan cawapres yang telah bersedia hadir pada Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan pada malam hari ini, Rabu (17/1/2024).

"Terima kasih juga terutama kepada ketiga calon pasangan yang hadir atas undangan kami ini. Tiga pasangan bersedia hadir atas undangan ini meskipun sebenarnya namanya undangan bisa hadir bisa nggak hadir," kata Nawawi.

Nawawi menyebut bahwa adanya perbedaan antara undangan dengan panggilan yang dilakukan oleh KPK. Dirinya pun menyebut ada fenomena panggilan yang tak dihadiri oleh beberapa pihak.

"Mungkin ini bedanya undangan dengan panggilan meskipun belakangan ini ada fenomena barang kali panggilan pun kadang tidak dihadiri juga gitu. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga pasangan untuk hadir pada forum kali ini," kata Nawawi.

Nawawi juga berterima kasih kepada KPU, Bawaslu dan juga DKPP yang telah memberikan izin terselenggaranya acara Paku Integritas bagi Capres-Cawapres di Pilpres 2024.

"Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan untuk berlangsungnya kegiatan ini mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu tentu saja beserta DKPP yang telah memberi restu atas pelaksanaan daripada kegiatan pada malam hari ini," kata Nawawi.