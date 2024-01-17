Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Undang Capres dan Cawapres di Paku Integritas, KPK: Bukan Ikut-ikutan Numpang Tenar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:44 WIB
Undang Capres dan Cawapres di Paku Integritas, KPK: Bukan Ikut-ikutan Numpang Tenar
Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengucapkan terima kasih kepada ketiga pasangan capres dan cawapres yang telah bersedia hadir pada Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan pada malam hari ini, Rabu (17/1/2024).

"Terima kasih juga terutama kepada ketiga calon pasangan yang hadir atas undangan kami ini. Tiga pasangan bersedia hadir atas undangan ini meskipun sebenarnya namanya undangan bisa hadir bisa nggak hadir," kata Nawawi.

Nawawi menyebut bahwa adanya perbedaan antara undangan dengan panggilan yang dilakukan oleh KPK. Dirinya pun menyebut ada fenomena panggilan yang tak dihadiri oleh beberapa pihak.

"Mungkin ini bedanya undangan dengan panggilan meskipun belakangan ini ada fenomena barang kali panggilan pun kadang tidak dihadiri juga gitu. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga pasangan untuk hadir pada forum kali ini," kata Nawawi.

Nawawi juga berterima kasih kepada KPU, Bawaslu dan juga DKPP yang telah memberikan izin terselenggaranya acara Paku Integritas bagi Capres-Cawapres di Pilpres 2024.

"Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan untuk berlangsungnya kegiatan ini mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu tentu saja beserta DKPP yang telah memberi restu atas pelaksanaan daripada kegiatan pada malam hari ini," kata Nawawi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement