Diskusi Kebangsaan, IHCS Soroti tentang Sahnya Putusan MK Nomor 90

JAKARTA - Presidium Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Janses E. Sihaloho menyoroti tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan putusan perkara nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres tetap sah.

Jenses awalnya menyebutkan, kejahatan kekuasaan itu sudah dimulai dan sedang berjalan serta mungkin akan berjalan terus-menerus. Satu hal yang masih segar tentang kejahatan di konstitusi dengan merekayasa sedemikian rupa sehingga ada salah satu calon tak layak menjadi lolos sebagai Capres-Cawapres.

"Itu adalah rekayasa yang sangat terbuka dan itu legitimasinya jelas ada MKMK, yang menyatakan itu adalah rekayasa sehingga muncul putusan itu. Selanjutnya, kita mencurigai permainan-permainan itu tetap ada karena kita lihat bagaimana sewaktu putusan 90 diawal muncul riak sangat keras dari internal MK, tapi akhir-akhir ini menjadi diam," ujarnya usai mengikuti Diskusi Kebangsaan bertajuk Pemilu 2024, Ancaman Demokrasi dan Kejahatan Kekuasaan digelar Gerakan Aktivis 98 di Posko Gerak 98, Jalan Tegal Parang Utara I, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, usai ramainya tentang putusan perkara Nomor 90 itu, sejumlah gugatan tuk kenbali membuka persidangan pun diajukan, termasuk pihaknya yang juga turut mengajukan. Namun, baru kemarin diputuskan tentang gugatan itu, hanya saja patut menjadi pertanyaan mengapa sampai dalam putusan itu semua hakimnya kini menjadi bulat pandangannya.

"Kemarin baru putus dan putusannya adalah yang kita sayangkan bulat, ke mana hakim MK kemarin yang teriak, sekarang sudah bulat dan tak ada disenting opinion dan pendapat berbeda, menyatakan putusan MK Nomor 90 itu sah," tuturnya.

Ia menyoroti, bagaimana MK dalam pertimbangannya itu, putusan MK Nomor 90 tetap sah dengan dasar pertimbangan putusan MKMK. Sebabnya, MK menyatakan putusan MKMK tak menyebut putusan 90 adalah tidak sah.

"Nah, itu kan sesuatu kekacauan berpikir karena bagaimana bisa MK memberikan putusannya dengan putusan MKMK. MKMK itu kan peradilan etik, gak mungkin putusan MKMK kemarin mengatakan perkara 90 tidak sah," katanya.