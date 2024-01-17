Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ray Rangkuti Soroti Macetnya Elektabilitas Prabowo-Gibran Dibandingkan Ganjar-Mahfud

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:13 WIB
Ray Rangkuti Soroti Macetnya Elektabilitas Prabowo-Gibran Dibandingkan Ganjar-Mahfud
Ray Rangkuti (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyoroti soal macetnya elektabilitas Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berbeda dengan itu, Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD justru semakin naik.

"Kenapa Pak Jokowi kelihatan lebih aktif, lebih terbuka untuk condong pada salah satu paslon, saya kira karena ada kemacetan dari elektabilitas dari paslon yang bersangkutan," ujar Ray usai mengikuti Diskusi Kebangsaan bertajuk Pemilu 2024, Ancaman Demokrasi dan Kejahatan Kekuasaan digelar Gerakan Aktivis 98 di Posko Gerak 98, Jalan Tegal Parang Utara I, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).

Ray awalnya menjelasnya mengapa sampai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini terlihat lebih aktif dan terbuka untuk mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres. Sebabnya, ada kemacetan dari elektabilitas paslon tersebut, yakni pasangan Prabowo-Gibran.

"Saya hitung sekitar ada 4 faktor, faktor pertama adalah tren kekuasaan kepada Pak Jokowi stagnan atau bisa disebut juga mulai menurun. Lalu, jelas berimplikasi pada siapa pun paslon yang didukung Pak Jokowi," tuturnya.

Ia menerangkan, turunnya elektabilitas Prabowo-Gibran terjadi lantaran gaya kampanye pasangan bernomor urut 02 itu yang monoton. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres lainnya, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar aktif terjun ke lapangan.

"Gaya kampanye, khususnya 02 yang monoton, kan begitu-begitu saja, sementara 01 dan 03 aktif ke mana-mana mengikuti masyarakat dan secara umum faktor penting dari elektabilitas itu adalah kedekatan dengan masyarakat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
