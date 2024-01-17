Hadiri Paku Intergitas KPK, Ganjar Pranowo: LHKPN Bukan Cerita yang Sulit

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menilai menjaga indepedensi dan integritas para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu penting.

Hal itu Ganjar sampaikan saat pidato di acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) untuk capres-cawapres.

"Ketika KPK independen maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk bisa diintervensi oleh siapa pun," terang Ganjar, Rabu (17/1/2024).

Lebih lenjut, Ganjar berkata, kejaksaan dan polisi bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi . Untuk mewujudkan transparansi, ia menilai LHKPN menjadi instrumen penting.

"LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama dengan DPRD saat itu, dapat penghargaan. Karena ketika macet, ternyata kuncinya gampang, Undang KPK suruh isi saat itu, selesai semuanya. Dan ini pola yang kita lakukan ketika koordinasi supervisi dan pencegaham kita lakukan," terang Ganjar.

"Melibatkan pemerintah, KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan, adalah cara pencegahan yang bagus," terang Ganjar.

