Gempa M4,0 Guncang Genyem Papua, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Genyem, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu (17/1/2024) sekira pukul 20.02 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.35 Lintang Selatan - 140.09 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.0, Kedalaman: 10 km, 17 Jan 2024 20:02:24 WIB, Koordinat: 2.35 LS-140.09 BT (Pusat gempa berada di darat 28 km barat laut Genyem)"," tulis BMKG.

Pusat gempa berada di darat 28 km barat laut Genyem, dengan kedalaman 10 Km dan dirasakan (MMI) II-III Kab. Jayapura.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)