Di Hadapan Capres dan Cawapres, KPK Minta Pilih Komisioner Selanjutnya yang Berintegritas

JAKARTA - Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango meminta kepada pasangan capres dan cawapres untuk dapat memilih pemimpin dan dewan pengawas antikorupsi yang memiliki kompetensi tinggi dan berintegritas.

Nawawi mengatakan bahwa lima orang pimpinan KPK dan Dewan Pengawas akan dipilih melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.

Menurut Nawawi, Presiden memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan para kandidat calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depannya.

"Kami minta agar presiden berkomitmen untuk memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," kata Nawawi dalam sambutannya pada acara program Penguatan Antikorupsi Berintegritas (Paku Integritas) untuk Capres-cawapres," Rabu (17/1/2024) malam.