KPK: Capres dan Cawapres Terpilih Harus Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap capres-cawapres yang terpilih nanti harus menjadi panglima pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango dalam sambutannya pada program Penguatan Antikorupsi Berintegritas (Paku Integritas) untuk Capres-cawapres, Rabu (17/1/2024).

"Dengan komitmen yang kuat dari Capres-cawapres yang terpilih nanti, Presiden akan menjadi panglima pemberantasan korupsi," kata Nawawi.

Ia melanjutkan, capres-cawapres yang terpilih nanti akan memimpin para menteri hingga penyelengara negara lainnya dalam pemberantasan rasuah. Termasuk juga partai-partai politik yang menjadi pintu bagi penyelenggara negara.