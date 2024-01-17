Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivis 98 Serukan Penolakan Capres-Cawapres Bermasalah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |22:18 WIB
Aktivis 98 Serukan Penolakan Capres-Cawapres Bermasalah
Diskusi aktivis 98 (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktivis 98, Parto Bangun menyerukan untuk menolak capres-cawapres yang bermasalah, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

"Kita harus tolak pelanggar HAM, tadi sudah disebutkan Prabowo punya masalah besar di masa lalu, Gibran menciptakan masalah baru tuk masa depan," ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk Pemilu 2024, Ancaman Demokrasi dan Kejahatan Kekuasaan digelar Gerakan Aktivis 98 di Posko Gerak 98, Jalan Tegal Parang Utara I, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).

Dia mencurigai, jika sampai pasangan yang dinilai bermasalah itu menang dan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya, dikhawatirkan rekayasa hukum dan konstitusi bakal mudah dilakukan ke depannya. Maka itu, dia menyerukan untuk menolak pasangan bermasalah itu menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

"Ketika ini lolos, apalagi menang, rekayasa hukum dan konstitusi akan mudah dilakukan. Kita tolak pelanggar HAM, kita tolak orang bermasalah jadi Capres dan Cawapres Republik ini dan tak lupa, urusan nomor 1 adalah keluarga, urusan nomor 2 persahabatan, dan urusan nomor 3 Ganjar," katanya.

Dia menambahkan, dibandingkan pasangan bermasalah, justru pasangan Capres-cawapres yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD lah yang cocok menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Apalagi, Mahfud MD merupakan orang yang berpegang pada hukum.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102807//jokowi-hy7x_large.jpg
Mengungkap Harta Kekayaan Jokowi, Aktivis 98 Minta KPK Cek Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081313//aktivis_98_dukung_airin_ade-juMX_large.jpg
Aktivis 98 Dukung Airin-Ade: Banten Butuh Pemimpin Berintegritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement