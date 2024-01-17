Aktivis 98 Serukan Penolakan Capres-Cawapres Bermasalah

JAKARTA - Aktivis 98, Parto Bangun menyerukan untuk menolak capres-cawapres yang bermasalah, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

"Kita harus tolak pelanggar HAM, tadi sudah disebutkan Prabowo punya masalah besar di masa lalu, Gibran menciptakan masalah baru tuk masa depan," ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk Pemilu 2024, Ancaman Demokrasi dan Kejahatan Kekuasaan digelar Gerakan Aktivis 98 di Posko Gerak 98, Jalan Tegal Parang Utara I, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).

Dia mencurigai, jika sampai pasangan yang dinilai bermasalah itu menang dan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya, dikhawatirkan rekayasa hukum dan konstitusi bakal mudah dilakukan ke depannya. Maka itu, dia menyerukan untuk menolak pasangan bermasalah itu menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

"Ketika ini lolos, apalagi menang, rekayasa hukum dan konstitusi akan mudah dilakukan. Kita tolak pelanggar HAM, kita tolak orang bermasalah jadi Capres dan Cawapres Republik ini dan tak lupa, urusan nomor 1 adalah keluarga, urusan nomor 2 persahabatan, dan urusan nomor 3 Ganjar," katanya.

Dia menambahkan, dibandingkan pasangan bermasalah, justru pasangan Capres-cawapres yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD lah yang cocok menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Apalagi, Mahfud MD merupakan orang yang berpegang pada hukum.

(Awaludin)